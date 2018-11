Figliomeni: Raggi e Prefetto intervengano contro truffe ad anziani

Roma – “Le cronache quotidiane ci raccontano di molte truffe agli anziani con gli impostori, abilissimi nel proporsi e ben organizzati dal punto di vista operativo, che spesso riescono con ignobili comportamenti a sottrarre alle povere vittime, non in grado di valutare o di reagire, diverse migliaia di euro o anche preziosi in oro con un danno incalcolabile non tanto e non solo sul piano patrimoniale, quanto su quello morale, affettivo e psicologico. Non possiamo credere che nell’Amministrazione capitolina non ci sia proprio nessuno che abbia voglia di affrontare e risolvere questo gravissimo problema che colpisce le persone piu’ deboli.”

“A tal riguardo abbiamo presentato una interrogazione al sindaco al fine di attivarsi anche presso altri appositi Enti, tra cui la Prefettura e le forze dell’ordine, per intraprendere tutte le possibili azioni ed iniziative di prevenzione e contrasto ai reati commessi ai danni degli anziani e al supporto psicologico delle vittime di tali reati, attraverso interventi formativi-informativi e di supporto, in collaborazione con esperti del settore nei luoghi di aggregazione delle persone anziane come, ad esempio, centri anziani, associazioni di volontariato che si occupano degli anziani e parrocchie”. Lo dichiara Francesco Figliomeni, consigliere capitolino di Fratelli d’Italia e Vice presidente dell’Assemblea capitolina.