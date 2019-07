Figliomeni: Raggi si preoccupa solo di deiezioni cavalli

Roma – “In tempi di grande criticita’ per la Capitale, tra rifiuti che sommergono la citta’, topi, insetti e cinghiali in libera uscita, stazioni della metropolitana chiuse, tutte situazioni che si trascinano da tempo, scopriamo grazie all’audio di un messaggio vocale del Sindaco Raggi rivolto all’ex assessore all’Ambiente Montanari, pubblicato da un quotidiano, che la sua preoccupazione principale era quella di far rimuovere le deiezioni di un cavallo in un tratto di via del Corso. Per carita’, e’ sacrosanto che la citta’ debba essere pulita e lo denunciamo da anni, ma pensiamo che a togliere la cacca del cavallo non debba essere il Sindaco che invece dovrebbe occuparsi di come far funzionare Roma nel suo complesso e di come vorrebbe la Capitale d’Italia nei prossimi dieci anni. A sentire l’audio della Raggi c’e’ da sobbalzare sulla sedia, davvero problemi seri da far tremare le vene dei polsi, a dimostrazione della visione a largo spettro della Raggi su come si governa Roma. Sorridiamo a denti stretti, tanto ormai i romani sono abituati a tutto, in particolare alle ‘amenita” del M5s”. Cosi’ in un comunicato Francesco Figliomeni, consigliere capitolino di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea Capitolina.