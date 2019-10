Figliomeni: richiesta indagine Multiservizi dopo servizio ‘Le Iene’

Roma – “L’inchiesta di Filippo Roma delle Iene andata in onda ieri sera su Italia 1 dimostra che erano fondate le tante segnalazioni dei commercianti, esasperati a causa del mancato ritiro dei rifiuti delle utenze non domestiche, come peraltro avevamo inutilmente portato all’attenzione del Sindaco Raggi con le nostre nostre denunce tra cui la specifica interrogazione dello scorso 19 aprile”.

“Commercianti ed imprenditori che, oltre al danno, subivano la beffa di essere pure sanzionati per aver conferito i rifiuti nei cassonetti dopo settimane che li tenevano nei propri locali mentre l’Amministrazione Raggi ed Ama dormivano sonni profondi non accorgendosi che qualche dirigente infedele di Roma Multiservizi ordinava ai dipendenti di ‘sparare e scappare’ cioe’ ‘beggiare’ di notte col palmarino sul codice a barre del locale ed andarsene senza ritirare i rifiuti”.

“Abbiamo chiesto l’immediata convocazione della commissione trasparenza con i vertici del Campidoglio, di Ama e di Roma Multiservizi affinche’ venga fatta chiarezza sulla vergognosa vicenda denunciando i responsabili per truffa alla Procura della Repubblica mentre la Sindaca, che continua a comportarsi come la bella addormentata nel bosco, dovra’ dimettersi per manifesta incapacita’”.

“Ora piu’ che mai insisteremo affinche’ venga approvata la delibera di Fratelli d’Italia di rimborso di gran parte della Ta.Ri. visto che il servizio non e’ stato fornito a molti commercianti oltre che alla stragrande maggioranza dei romani”. Cosi’ in un comunicato Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea Capitolina.