Figliomeni-Rollero: in minimarket sempre aperti va fermata vendita alcolici

Roma – “Mentre la dilettantesca gestione della comunicazione da parte del governo ha prodotto l’effetto di creare panico tra la popolazione, specie le persone anziane che si sono riversate in massa creando lunghissime code davanti agli esercizi commerciali, ci sono molti minimarket, quasi tutti gestiti da stranieri, che continuano a rimanere sempre aperti anche la notte per vendere alcolici agli ubriaconi che creano assembramenti”. Lo dichiarano in una nota Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea capitolina, e Marco Rollero, presidente del club delle liberta’ per le politiche sociali e sicurezza di Forza Italia.

“Nessun controllo effettivo, purtroppo, su questi negozi, come peraltro accadeva prima dello scoppio dell’epidemia, con conseguenze assolutamente pericolose per la propagazione del virus e, aspetto comunque non secondario, per la concorrenza sleale mei confronti degli esercizi che invece rispettano le regole. Nella latitanza dell’amministrazione a guida Raggi, chiediamo uno sforzo alle forze di polizia, statale e locale, affinche’ siano rigorosi nei controlli per debellare questo fenomeno, auspicando che la giunta Zingaretti riveda la scelta sbagliata sugli orari di chiusura dei negozi essendo invece necessari degli incentivi per tale settore fortemente penalizzato”, concludono Figliomeni e Rollero.