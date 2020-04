Figliomeni-Rollero: Stazione Tiburtina fuori controllo

Roma – “Stiamo ricevendo numerose segnalazioni da parte di residenti che vivono nei dintorni della Stazione Tiburtina che denunciano una situazione molto critica dovuta alla presenza di molti extracomunitari molesti che vivono accampati lungo alcuni tratti del perimetro esterno della stazione e delle zone adiacenti. Una situazione assurda di estremo degrado se pensiamo che queste persone, vivendo di espedienti e in promiscuita’, non sono stati adeguatamente controllati da medici per riscontrare eventuali positivita’ al Coronavirus, in quanto non hanno a disposizione nessun dispositivo sanitario quali mascherine e gel sanificanti, atti a scongiurare la diffusione del virus.”

"Un luogo questo, che puo' diventare un potenziale focolaio se non preso in tempo. Chiediamo al Sindaco Raggi e alle Istituzioni di intervenire immediatamente per arginare la situazione, facendo sgomberare l'area e trovando un adeguato luogo di ricovero per i medesimi attraverso la rete sociale, perche' in una situazione di emergenza estrema come quella che stiamo vivendo, i cittadini non possono essere ostaggio di nullafacenti, a volte anche aggressivi probabilmente sotto l'effetto di stupefacenti". Cosi' in un comunicato Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d'Italia e vicepresidente dell'Assemblea Capitolina, e Marco Rollero, presidente del club delle Liberta' e delle politiche sociali e sicurezza di Forza Italia.