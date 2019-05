Figliomeni-Rollero: tema parcheggiatori abusivi in crescita, Roma ostaggio

Roma – “Il tema dei parcheggiatori abusivi e’ un fenomeno in crescita nelle citta’ italiane e Roma non e’ da meno. I luoghi prescelti sono quelli in prossimita’ di uffici, ospedali, supermercati, cinema, metropolitane, maggiormente frequentati da un’utenza che giorno dopo giorno viene taglieggiata da loschi figuri. Abbiamo ricevuto segnalazioni da parte di diversi cittadini che, nel perimetro circostante l’Ospedale San Camillo, denunciano la presenza di diversi parcheggiatori abusivi pronti a minacciare anche fisicamente le persone o a danneggiare la loro macchina se non ti pieghi ad elargire dei soldi”.

“Una situazione al limite della legalita’ che, in questo caso specifico, approfitta anche di persone in apprensione che si recano a trovare i propri cari ricoverati. Gia’ alcuni mesi fa avevamo fatto un’interrogazione al Sindaco e agli Assessori competenti per sapere quali misure intendevano utilizzare per ristabilire sicurezza e legalita’ alle strade cittadine, a cui e’ seguita una nota alla Polizia Locale di Roma Capitale, volte a provvedere con urgenza per mettere in atto azioni di contrasto a questo fenomeno di estorsione che deve essere arginato”.

Cosi’ in un comunicato Francesco Figliomeni, consigliere capitolino di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea Capitolina, e Marco Rollero, presidente Club delle liberta’ per le politiche sociali e sicurezza di Forza Italia.