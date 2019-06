Figliomeni: sport ‘scuola di vita’, bene progetto Roma Volley

Roma – “Lo sport rappresenta un’esperienza fondamentale nella vita dei giovani, in quanto oltre a favorire un armonico sviluppo del corpo, e’ una occasione di divertimento e socializzazione. Potremmo definirlo ‘una scuola di vita’ che insegnera’ ai nostri ragazzi il rispetto delle regole e degli altri. Accolgo quindi con grande piacere l’invito per questa mattina alla presentazione del progetto ‘Roma Volley Club’, la nuova realta’ sportiva della Capitale, che unisce per la prima volta nel panorama del volley capitolino le squadre maschili e femminili di massimo livello”. Lo dichiara Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea capitolina.

“Durante questo incontro che avverra’ in Campidoglio, presso la sala Laudato si’, saranno presentati anche dei progetti di inclusione sociale che la prossima stagione interesseranno i municipi I, III, VIIII, X e XV, affiancati dal progetto etico Roma Volley Club, interamente dedicato alle donne che subiscono violenza fisica e psicologica, tematiche molto delicate che ho affrontato anche con numerosi atti presentati in Campidoglio durante il mio mandato. Perche’ lo sport puo’ veramente rivestire un ruolo sociale importante per l’educazione dei giovani che diventeranno in questo modo degli adulti consapevoli”.