Figliomeni: stop a scaricabarile su casi gravissimi

Roma – “In Commissione Sociale abbiamo affrontato il tema dell’erogazione per l’anno 2020 del contributo economico per le persone con disabilita’ gravissima, questione che stiamo seguendo da tempo e che con note, mozioni ed interrogazioni, stiamo cercando di sbloccare viste le numerose segnalazioni che stiamo ricevendo da parte di familiari abbandonati che non sono in grado di dare il giusto supporto ai loro cari. Abbiamo assistito al consueto scaricabarile tra la Roma amministrata dal M5s e la Regione Lazio di Zingaretti a guida Pd, due giunte rossa e gialla che, trattandosi di disabilita’ gravissime, dovrebbero interloquire e risolvere i problemi a livello di vertice visto che sono anche alleati nel governo nazionale. Risulta chiaro a tutti che, aumentando il numero delle persone da assistere, e’ necessario disporre di maggiori risorse economiche, anche se poi occorre saperle impiegare in modo da fornire un servizio efficiente e tempestivo. Come Fratelli d’Italia continueremo a sostenere chi ogni giorno si scontra con una burocrazia che piu’ che alla qualita’ mira ad interventi di facciata senza alcuna capacita’ di ascolto”. Cosi’ in un comunicato Francesco Figliomeni, vicepresidente dell’Assemblea capitolina e responsabile nazionale di Fratelli d’Italia per le politiche sociali.