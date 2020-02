Figliomeni: per tutela consumatori maggiore trasparenza

Roma – “Molti cittadini denunciano una scarsa accessibilita’ a tutti quegli strumenti informativi, di cui oggi siamo circondati, che costellano il nostro quotidiano. Pensiamo alle comunicazioni inserite nelle bollette dei pubblici fornitori di luce, gas, telefono, che invece di semplificare la lettura delle rispettive informazioni, troppo spesso rendono la vita difficile ai cittadini alle prese con una corretta lettura delle bollette delle utenze domestiche.”

“Molte difficolta’ sono riscontrate in tal senso dalle persone anziane e da tutta quella cittadinanza che fa parte delle fasce piu’ fragili, che a fronte di bollette intricate nella lettura, spesso affiancate anche da procedure telematiche, non sono in grado di espletare tutti quei procedimenti fondamentali volti ad offerte di tariffazioni agevolate e a bonus a cui far riferimento.”

“L’informazione alla cittadinanza deve essere accessibile e presentata sotto forme di facile fruibilita’, perche’ non tutti possono contare su studi scolastici avanzati e sulla presenza di un computer in casa, si pensi ad esempio ad una persona sola in eta’ avanzata, ma non per questo devono essere lasciati indietro su quelli che sono i loro diritti, per questo abbiamo predisposto una mozione per chiedere al Sindaco di attivarsi presso i maggiori fornitori di utenze al fine di far adottare una semplificazione maggiore nelle comunicazioni ai cittadini al fine di garantirne la loro tutela e i loro diritti”. Cosi’ in un comunicato Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d’Italia e vicepresidente dell’Assemblea Capitolina.