Figliomeni: va incentivata collaborazione con associazioni animaliste

Roma – “Sono molto soddisfatto per l’ottima riuscita del convegno organizzato in Campidoglio per ascoltare i rappresentanti delle associazioni animaliste accorsi in massa, oltre che volontari ed esperti come la presidente dell’Ordine dei Veterinari di Roma, Teresa Bossu’, che ringrazio unitamente al presidente della commissione Ambiente di Roma Capitale, Daniele Diaco, e al capogruppo di Fratelli d’Italia in regione Lazio, Fabrizio Ghera, con il quale abbiamo presentato varie proposte per migliorare la vita dei nostri amici a quattro zampe, oltre ad alcune sul tema dei cimiteri per animali”. Lo dichiara Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d’Italia e vicepresidente dell’Assemblea Capitolina.

“Tantissimi i suggerimenti forniti dagli esponenti delle maggiori associazioni – tra cui Animalisti Italiani, Acl, Confido nel cuore, Earth, Enpa, Lav – molti incentrati su come potenziare le adozioni, sulla carenza di controlli che devono essere intensificati anche per affrontare seriamente la questione degli accumulatori seriali e di cani e gatti presenti nei campi rom.”

“Molto occorrera’ ancora fare su queste problematiche, che tra l’altro riguarda la tutela dei cavalli, soprattutto quelli atleti ed altri animali, ma la strada e’ tracciata grazie all’impegno di molte persone che devono trovare le giuste convergenze sia a livello politico che associativo, magari tramite un tavolo tecnico allargato con il dipartimento che possa tenere conto delle esperienze di chi tutti i giorni si prodiga per gli animali. Ci auguriamo che, come richiesto da tutte le associazioni presenti, il Sindaco Raggi faccia marcia indietro sulla figura del Delegato attuale poiche’ tale ruolo e’ di fondamentale importanza non per le auto-celebrazioni, come accaduto finora, bensi’ e’ una missione che dovrebbe essere finalizzata a migliorare il benessere dei nostri amici a quattro zampe”, ha concluso Figliomeni.