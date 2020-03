Figliomeni: per Vigili e Forze Ordine maggiori protezioni

Roma – “Faccio appello al Sindaco, al Prefetto e al Governo affinche’ forniscano immediatamente il corpo della Polizia Locale e le Forze dell’Ordine dei necessari Dispositivi di Protezione Individuale, soprattutto le mascherine che devono essere fornite in misura sufficiente prevedendo la sostituzione al bisogno e comunque almeno quotidianamente. Gia’ il fatto che il personale di polizia sia in servizio, anche in macchina a distanza minore di un metro, puo’ comportare il rischio dell’aggravamento del contagio e quindi le Amministrazioni competenti si attivino immediatamente per garantire maggiore sicurezza a queste straordinarie persone che dobbiamo ringraziare per la loro opera al servizio della collettivita’. Non possiamo risparmiare su questo aspetto perche’ se cominciano ad ammalarsi gli operatori incaricati dei controlli, che auspichiamo vengano irrigiditi visto che ancora c’e’ troppa gente irresponsabile in giro, c’e’ il rischio che possa essere intaccato il sistema di prevenzione con conseguenze peggiori di quelle che il paese sta patendo”. Lo dichiara Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea Capitolina.