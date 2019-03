Figliomeni: visita Papa in Campidoglio sottolinea sua vicinanza a città

Roma – “Questa mattina la visita istituzionale del Pontefice in Campidoglio e’ stata di grande valenza umana, dimostrando la grande attenzione rivolta versa la citta’ di Roma e i suoi cittadini. Infatti la visita arriva in un momento molto difficile per la Capitale sotto diversi punti di vista, e la sua presenza sta a dimostrare la sua vicinanza a quanto avviene nella citta’, ci uniamo quindi a quanto detto da Papa Francesco quando afferma ‘…Roma si mantenga all’altezza dei suoi compiti e della sua storia…’, sottolineando inoltre ‘…una rinascita morale e spirituale della citta””. Lo dichiara Francesco Figliomeni, consigliere capitolino di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea capitolina.