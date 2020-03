Fimmg: mmg al lavoro in studi con nuove regole comportamento

Roma – “Sono tutti al lavoro i 4.800 medici di famiglia nel Lazio e tutti in Italia insieme alle guardie mediche, ai centralini ed a tutti i medici impiegati in questa emergenza. Lo stanno facendo nei loro studi in citta’ e in tutti i paesi grandi e piccoli della Regione per garantire assistenza ai malati cronici e far fronte all’emergenza dettata dalla pervasivita’ e aggressivita’ del Covid-19.”

“A loro spetta anche il controllo degli oltre 500 pazienti in isolamento domiciliare. Le modalita’ di accesso agli studi sono quelle introdotte per evitare il diffondersi dell’epidemia, per evitare cioe’ che medici curanti si trasformino in medici untori e gli studi luoghi di trasmissione del virus. L’orario di apertura degli ambulatori e’ quello di sempre, solo che da una quindicina di giorni il contatto deve essere preventivo per via telefonica e appuntamento, proprio per evitare assembramenti in studio o contatti tra le persone. E’ lo stesso metodo usato per recarsi ai supermercati, alle farmacie, agli uffici postali.”

“C’e’ da scontare un po’ di attesa ma la soluzione e’ provare, provare e provare. Anche la prenotazione delle ricette e’ per via telefonica, con l’invio via email o sul telefonino dei codici con cui recarsi in farmacia per il ritiro. I medici sono tutti al loro posto di lavoro per piu’ ore di quelle previste. Se il numero telefonico e’ occupato occorre avere pazienza e insistere. In queste ore peraltro sta partendo un sistema di sorveglianza territoriale per Covid-19 collegato al Sisp delle Asl che fara’ capo proprio ai medici di medicina generale e che sara’ attivato in ogni distretto di tutte Aziende sanitarie regionali.”

“Siamo in campo come sempre a fianco dei nostri assistiti affrontando una situazione eccezionale mai accaduta prima. I Cittadini senza medico o fuori regione e possono scegliere un medico tra quelli disponibili. Sul sito www.salutelazio.it sono disponibili, geolocalizzate e reperibili le unita’ di cure primarie aperte dalle 10 alle 19 nei feriali, ed e’ possibile individuare attraverso il sito i singoli medici di famiglia ed anche i pediatri”. Cosi’ in un comunicato la Fimmg Roma.