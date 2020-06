Fimmg: non abbassare la guardia, Roma lo dimostra

Roma – “Il Covid ha cambiato profondamente le modalita’ d’accesso alla sanita’ del territorio: chi potrebbe piu’ immaginare sale d’attesa gremite, con persone fuori dagli studi medici, pronto soccorso o rsa? Quanto accaduto in questi giorni a Roma dimostra come l’attenzione non possa essere abbassata e il fatto che dobbiamo avere un sistema che rimanga su livelli di attenzione molto alti, perche’ non ci vuole nulla per far ripartire l’incendio”. Lo ha detto Giovanni Cirilli, segretario della Fimmg Lazio, parlando in commissione regionale Sanita’.

“I medici di medicina generale hanno risposto alle richieste di conoscenza avanzate dalla popolazione e abbiamo continuato ad assisterli, anche se difficolta’- ha spiegato- Dobbiamo aumentare l’efficienza della visita col teleconsulto e la telemedicina: i pazienti fragili ci sono, mica posiamo lasciarli soli. Abbiamo proposte per quanto riguarda la visita teleassistita, perche’ ora inizia il problema delle ondate di calore ma il paziente fragile lo e’ per tutto l’anno. Quindi dobbiamo creare un nuovo sistema per la gestione di questi pazienti e di coloro che hanno difficolta’ a recarsi allo studio medico. Dobbiamo sederci attorno a un tavolo e farlo oggi”.