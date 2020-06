Fimmg: per somministrare vaccini va assicurata fornitura Dpi

Roma – C’e’ un rischio di impossibilita’ di somministrare il vaccino antinfluenzale da parte dei medici di base per mancanza di dpi. Lo ha sollevato il segretario della Fimmg Lazio, Giovanni Cirilli, in occasione di una sua audizione in commissione regionale Sanita’. “Sui dpi quello che e’ accaduto non deve piu accadere- ha detto- Ho fatto un censimento delle varie aziende sanitarie, rispetto a quello che facevano, in relazione alla fornitura dei dpi. Non possiamo rischiare di non fare i vaccini perche’ i dpi non vengono consegnati”.

Sulla distribuzione dei dpi durante la fase piu’ critica della pandemia Coronavirus, e’ stata ancora piu’ dura la posizione di Angelo Filardo, vicepresidente dello Smi Lazio: “Nella fase uno sono mancati coordinamenti precisi tra medici e strutture sanitarie sul territorio e gli ospedali. Il medico di famiglia e i suoi pazienti sono stati abbandonati, i collegamenti col Sisp non hanno funzionato, sono stati fatti pochissimi tamponi e i pazienti che avevano caratteristiche di positivita’ al Covid-19 sono stati quasi abbandonati. E’ una vergogna che in tutto questo tempo la mia Asl mi abbia dato solo 4 mascherine chirurgiche”. In tanti casi, secondo Filardo, i medici di medicina generale hanno provevduto da soli: “Abbiamo speso nostri soldi, 1.200 euro, per comprare camici, mascherine e visiere. Se continuiamo cosi’ rischiamo di trovarci in un guaio enorme in caso di una seconda ondata del virus. Cosi’ non si fa assistenza ai pazienti”.