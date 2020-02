Fimmg Roma: attività normale ma misure sicurezza raddoppiate

Roma – “Una paziente, mia zia, contusa dopo caduta causa tombino sconnesso. Anziana signora con dolori articolari. Il tassista in pensione attende la medicazione della ferita al piede. Oggi 24 febbraio 2020 negli studi dei medici di famiglia di Roma e del Lazio e’ tutto come sempre come ogni giorno”. Cosi’ il segretario provinciale Pier Luigi Bartoletti della Fimmg Roma, la Federazione dei medici di famiglia della Capitale.

“Le 40 persone in media che si recheranno in ognuno degli ambulatori saranno visitate e curate come sempre. Non c’e’ alcuna emergenza, ma grande attenzione. Le normali misure di sicurezza sono raddoppiate. I medici di famiglia sono in prima linea e in allerta, non c’e’ alcuna situazione di caos tranne episodi sporadici prodotti da reazioni fuori misura e ingiustificati. Ribadiamo che- conclude il segretario- tutte le persone che provengono dalle zone dove sono concentrati i focolai, non devono recarsi dal medico ma contattarlo via telefono e seguire le indicazione che verranno date. Nelle prossime ore sara’ emanata una ordinanza regionale a cui ci adegueremo per lavorare secondo le modalita’ indicate in modo uniforme”.