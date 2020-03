Fimp Roma e Lazio, su Facebook regole pediatri per famiglie

Roma – “Sono passati pochi giorni da quando le misure del Governo sono diventate piu’ restrittive per contenere la pandemia di Covid-19, il nuovo virus che in poche settimane ha messo in ginocchio il nostro Paese – e non solo – costringendoci tutti ad una reclusione forzata. E a pagarne le spese piu’ alte sono sempre le famiglie, soprattutto quelle con bambini e adolescenti, ai quali e’ difficile far passare il messaggio della necessita’ di rimanere a casa per arginare il contagio.”

“Per questo motivo la Federazione Italiana Medici Pediatri di Roma e Provincia e la Federazione Italiana Medici Pediatri del Lazio hanno deciso di lanciare il progetto social: #noisiamoastudio #voirestateacasa, mini pillole video registrate dai pediatri di libera scelta che aderiscono alla Fimp Lazio con consigli utili per tutte le famiglie: dalla corretta alimentazione, all’importanza del rispetto delle regole; dalle vaccinazioni, a cosa far fare ai bimbi in queste giornate”. Cosi’ la Fimp Roma e Lazio in una nota.

“E’ fondamentale esserci sempre per i nostri genitori e per i nostri pazientini soprattutto in un momento difficile come quello che stiamo vivendo ora- afferma Teresa Rongai, segretario Fimp Roma e Provincia e segretario Fimp Lazio- il progetto nasce proprio con questo intento, ovvero quello di non lasciare nessuno da solo ad affrontare questa grande sfida. Dalla prossima settimana avremo anche delle dirette Facebook all’interno delle quali i nostri pediatri potranno rispondere a tutte le domande”. L’appuntamento e’ a partire da oggi sulla pagina Facebook di Fimp Lazio e di Fimp Roma e Provincia.