Fiom-Cgil Roma e Lazio: per lavoratori numero verde gratuito

Roma – La Fiom-Cgil Roma e Lazio, unitamente a tutte le strutture territoriali, “ha deciso di mettere a disposizione di tutte le lavoratrici e i lavoratori metalmeccanici un numero verde, un servizio fondamentale nel momento in cui moltissimi lavoratori sono impegnati nella gestione dell’emergenza Covid-19 e ne stanno subendo le conseguenze. Il numero verde ‘800773131’ serve per tutte le problematiche connesse alla gestione dell’emergenza sanitaria, di sicurezza e di tutte le ripercussioni sul rapporto di lavoro (lavoro e tutele, disposizioni di legge, Dpi, ferie, permessi, congedi, turnazioni, legge 104/92)”. “In questo momento di estrema difficolta’- spiega Fabrizio Potetti, segretario generale Fiom-Cgil Roma e Lazio- abbiamo voluto mettere in campo un ulteriore strumento per affrontare e risolvere le tante e incredibili problematiche alle quali la pandemia sta mettendo di fronte i lavoratori”. https://www.fiomromalazio.it/2020/03/emergenza-covid-19-attivato-n umero-verde-gratuito-fiom-cgil-roma-e-lazio/