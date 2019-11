Fiom-Cgil, sabato manifestazione a Roma

Roma – “La Fiom-Cgil partecipera’ alla manifestazione nazionale a Roma contro la violenza maschile e di genere promossa da Non Una Di Meno per sabato 23 novembre alle 14 da piazza della Repubblica. Sono in aumento i casi di violenza di genere in Italia: nel 2018 sono 142 le donne uccise (+0,7%), di cui 119 in famiglia (+6,3%). Continueremo ad esserci finche’ non saremo libere di scegliere e finche’ non saremo libere dalla violenza economica e dal ricatto della precarieta’. Non ci fermeremo finche’ il cambiamento non sara’ strutturale, a partire dalla scuola, dal lavoro, dalla salute, dalle fabbriche e dai luoghi di lavoro. Per questo la Fiom-Cgil da’ appuntamento a tutte e tutti questo sabato in piazza e per le strade di Roma, senza i nostri simboli ma per attraversare la citta’ con i nostri corpi”, conclude la nota.