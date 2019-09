Fiorini: difficoltà, ma per patrimonio città impegno totale

Roma – “Grazie per la fiducia che questa nomina mi ha accordato, il mio impegno sara’ totale per questa citta’ unica al mondo”. Lo ha detto l’assessore al Verde di Roma Capitale, Laura Fiorini, durante il suo primo intervento in Assemblea capitolina dopo la nomina da parte della sindaca Virginia Raggi. “Sara’ un compito complesso, delicato e strategico. Complesso non solo per l’estensione della citta’, del suo patrimonio arboreo, ma anche per il valore monumentale del suo verde- ha sottolineato Fiorini- un patrimonio da valutare e rimappare tenendo conto delle diversificazione di ambienti naturali e di specie arboree che ci sono. Un compito anche strategico perche’ con il verde e’ possibile abbattere i flussi inquinanti e combattere il cambiamento climatico. Lavorero’ con impegno consapevole delle difficolta’ del compito che mi e’ stato assegnato”.