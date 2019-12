Fiorini: manutenzione Villa Balestra procede, riapre area giochi

Roma – Prosegue la riqualificazione e la messa in sicurezza di Villa Balestra nel II Municipio. L’Ufficio Aree Ludiche, con il supporto del Comitato di quartiere Don Minzoni, ha gia’ sostituito e rimpiazzato i vecchi e malridotti giochi a molla con nuove strutture ludiche, altalene e giochi inclusivi”. E’ quanto fa sapere sulla sua pagina Facebook l’assessore al Verde del Comune di Roma, Laura Fiorini, sulla sua pagina Facebook.

“Questi interventi ci consentiranno di riaprire a breve l’area- ha aggiunto- Un lavoro portato avanti proprio a seguito dell’incontro con i cittadini per programmare insieme i lavori dell’intera area giochi. Con il nuovo anno procederemo anche con la riqualificazione del playground, verranno installate delle fioriere per l’abbellimento della villa e per impedire il parcheggio abusivo, oltre alla piantumazione di nuovi alberi in sostituzione di quelli abbattuti. Voglio personalmente ringraziare il Comitato di quartiere per l’impegno e la passione. Lavorare insieme e stringere sinergie e’ il modo migliore per raggiungere risultati concreti”.