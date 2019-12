Fiorini: più di 500 ceppi rimossi da strada in tre mesi

Roma – “Vi ho parlato il mese scorso dell’attivita’ di deceppamento che abbiamo avviato con un primo appalto da 250mila euro. Nell’arco di circa tre mesi abbiamo rimosso oltre 500 ceppaie dalle nostre strade. Qui vi mostro le immagini delle operazioni condotte in questi giorni su via Giustiniano Imperatore e su Lungotevere Flaminio con l’eliminazione di 32 ceppi totali”. Cosi’ l’assessore comunale al Verde, Laura Fiorini, sulla sua pagina Facebook.

“Da viale Luigi Einaudi a via Ronciglione, da Viale Carso a Via dei Quattro Venti, da via Leonardo Umile a via di Porta Ardeatina, da via Manlio Gelsomini al Parco della Resistenza- aggiunge- questi sono solo alcuni degli interventi gia’ effettuati. L’appalto in corso prevede l’utilizzo di tecnologie idonee a non produrre danni alle infrastrutture stradali, ai sottoservizi e ai manufatti limitrofi, dando inoltre la possibilita’ di ripiantumare direttamente senza ulteriori interventi di scavo.”

“Nel 2016 abbiamo trovato sulle nostre strade circa 4.500 antiestetici ceppi e questo perche’ per molto tempo all’abbattimento degli alberi non e’ seguito il deceppamento. Ora invece, con le nuove operazioni di abbattimento in corso con l’appalto del verde verticale da 5 milioni di euro, prevediamo un servizio completo, fino alla predisposizione del nuovo scavo per la sostituzione della pianta. Nel 2020 proseguiremo gli interventi grazie ad un nuovo appalto”.