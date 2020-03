Fipe: in aumento consegna cibo a domicilio

Roma – “I romani, pur in un momento particolarmente difficile, mostrano grande apprezzamento nei riguardi della consegna di cibo a domicilio da parte dei nostri ristoranti e dalle nostre pizzerie che si stanno organizzando in proprio o attraverso le piattaforme di food delivery per dare un servizio alla citta’. Il servizio sta crescendo a ritmi del 30/40%”. È quanto dichiara Giancarlo Deidda, di Fipe Confcommercio Roma.

“La totale chiusura di bar e ristoranti imposta dall’ultimo decreto della presidenza del consiglio- prosegue Deidda- spinge i cittadini a trovare nel cibo consegnato a domicilio non solo uno strumento funzionale alla necessita’ di soddisfare un bisogno e di ridurre gli spostamenti ma anche una modalita’ per superare attraverso il gusto le restrizioni di questo periodo che impediscono di andare a cena fuori”.

“Un grazie a tutti i ristoratori che con dedizione hanno mantenuto questo servizio e che pure in qualche occasione sono incappati in controlli improvvisati, per fortuna sporadici, che hanno impedito di esercitare il diritto al lavoro” aggiunge. “Ci auguriamo- conclude Deidda- che questi episodi abbiano riguardato solo i primi giorni di applicazione di una normativa in continua evoluzione e confidiamo nella circolare che il comando della polizia di Roma Capitale ha inviato a tutti i gruppi nella quale viene esplicitamente richiamata la possibilita’ di garantire il servizio di consegna dei cibo a domicilio”.