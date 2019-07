Roma – È stata accolta con un mazzo di fiori donatole da una piccola paziente dell’ospedale la first lady dell’Ecuador, Rocio Gonzalez de Moreno, che questa mattina ha fatto visita alla sede del Gianicolo del Bambino Gesu’, a Roma.

Accompagnata dalla presidente dell’ospedale pediatrico della Santa Sede, Mariella Enoc e dal direttore sanitario, Massimiliano Raponi, la consorte del presidente ecuadoregno si e’ intrattenuta con i bambini ricoverati nel reparto di Cardiologia e nella Terapia Intensiva Cardiochirurgica. Nel corso della visita, il dottor Fiore Iorio, direttore del dipartimento Medico Chirurgico di Cardiologia Pediatrica, ha illustrato le attivita’ specialistiche svolte nel Dipartimento. Al termine, la first lady e la sua delegazione sono stati ricevuti in ludoteca. I bambini hanno dato il benvenuto ai presenti con un disegno realizzato da loro e hanno poi intonato dei canti.

La visita si e’ conclusa con la firma di un memorandum d’intesa tra Bambino Gesu’ e ministero delle Relazioni estere e della Mobilita’ umana dell’Ecuador per promuovere l’assistenza sanitaria pediatrica nel Paese del Centro America. Il documento prevede lo sviluppo di progetti specifici che coinvolgeranno l’ospedale pediatrico Bambino Gesu’ e strutture sanitarie pediatriche ecuadoregne.