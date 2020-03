Fit Cisl: bene ‘Cuore Digitale’ per iniziativa solidale

Roma – “Apprezziamo l’iniziativa dell’associazione Cuore Digitale, che ha lanciato una raccolta fondi da destinare ai medici ed infermieri per gli spostamenti in taxi”. È quanto dichiara Alessandro Atzeni coordinatore regionale taxi di Fit-Cisl Lazio, aggiungendo che “come e’ noto in questo periodo il personale sanitario, impegnato nella lotta contro il coronavirus, sta lavorando con turni estenuanti e, quindi, offrire loro un passaggio con le auto bianche capitoline per tornare a casa o spostarsi da un ospedale all’altro rappresenterebbe un piccolo gesto di gratitudine da parte di tutti. Il progetto di Cuore Digitale oggi e’ ancora piu’ importante- conclude il comunicato- visto che il servizio taxi gratuito riservato allo Spallanzani di Roma e’ stato sospeso”.