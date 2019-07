Fit Cisl Lazio: mercoledì contro Governo fermi anche taxi

Roma – “Chiediamo da tempo e con forza l’attuazione della nuova normativa in tema di trasporto pubblico non di linea, senza ottenere alcuna riposta dal Governo. Anche per questo motivo, il comparto taxi della Fit-Cisl del Lazio aderira’ allo sciopero generale dei trasporti previsto per il prossimo 24 luglio”. Cosi’ il Segretario Generale della Fit-Cisl del Lazio, Marino Masucci, e Alessandro Atzeni, della Fit-Cisl del Lazio, aggiungendo che “come un fulmine a ciel sereno, un’interpretativa del ministero dell’Interno ha rimesso in discussione il decreto legge 135/2018: un provvedimento approvato dal Parlamento e accettato dalle parti sociali che, pur presentando elementi di compromesso, reintroduceva regole elementari in un settore devastato dall’abusivismo. Chiediamo al Governo di non nascondere la testa sotto la sabbia: vanno difesi fino in fondo i principi espressi nella Legge 12/2019 e accolte le nostre richieste di modifica della circolare del ministero degli Interni. Riteniamo inoltre urgente- concludono- la regolamentazione delle piattaforme tecnologiche, la costituzione del Registro Elettronico Nazionale taxi-Ncc e imprese, e l’ emanazione del decreto interministeriale riguardante il foglio di servizio elettronico per gli operatori del noleggio con conducente”.