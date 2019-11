Fit Cisl Lazio, oggi corso formazione per delegati trasporto aereo

Roma – Da Eraclito a Steve Jobs, da Tucidide ai giorni nostri: il concetto di “trasformazione”, di “cambiamento” e’ stato il tema centrale del corso di formazione per i delegati del Trasporto aereo della Fit-Cisl del Lazio, che si e’ tenuto oggi presso la sede della Cisl del Lazio, in via Crescimbeni a Roma. Una giornata dedicata alla riflessione e alla condivisione di esperienze, mirata alla costruzione di una classe sindacale capace di far fronte a un comparto in cui l’innovazione fa da protagonista. La giornata e’ stata introdotta dal Segretario Generale della Fit-Cisl del Lazio, Marino Masucci, che ha ricordato come il comparto del Trasporto aereo sia “strategico per il sistema Paese. E’ di cruciale importanza affrontare le sfide del settore con competenza e coesione, attraverso adeguati corsi formativi”. È stata poi la volta di Roberto Venturini, Ceo di Future Consulting Srl ed esperto di Business Strategy e Solutions, che ha presentato una relazione sull’attuale scenario di politica economico- industriale, insistendo sulle pietre miliari del recente passato del settore in Italia. Il suo intervento ha suscitato un interessante dibattito, che ha portato i delegati ad illustrare, caso per caso, luci ed ombre delle nuove tecnologie applicate al comparto. L’HR Director di EasyJet Italia, Massimiliano Pompei, ha successivamente presentato una panoramica sul settore delle low-cost, sia sotto il profilo economico che su quello occupazionale. Nel corso del pomeriggio si e’ tenuto un workshop sulla consapevolezza del ruolo con le psicologhe del lavoro Alessandra Livigni e Alessia Tomaro. È stata un’occasione per sviluppare maggiore coinvolgimento individuale rispetto al ruolo del sindacalista e un piu’ forte senso di squadra, al fine di difendere, sostenere e rappresentare al meglio i lavoratori del comparto.