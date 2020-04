Roma – “Al fine di garantire la prevenzione dal contagio da Covid-19, il 13 marzo 2020 il presidente della Giunta Regione Lazio ha emanato un’ordinanza con la quale si indicano anche le linee guida per lo svolgimento del servizio di trasporto pubblico non di linea”. Cosi’ i coordinamenti regionali del settore taxi di Fit-Cisl Lazio, Uiltrasporti Lazio, Ugl Taxi, Federtaxi Cisal e Ati Taxi aggiungendo che “tra le varie disposizioni c’e’ anche quella di svolgere il servizio taxi con la dotazione di tutti i dispositivi sanitari previsti dalla nornativa emergenziale del Coronavirus e di ridurre l’orario di lavoro ad 1/3 rispetto ai normali turni prima dell’emergenza. Auspichiamo che lo stesso Zingaretti, visti i molti contagi tra gli operatori del tpl a Roma- concludono- provveda al piu’ presto anche a trovare un modo per fornire mascherine, guanti e disinfettanti alla suddetta categoria di lavoratori fortemente esposta al rischio infezione e trasmissione del virus”.