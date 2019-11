Fit Cisl: soluzioni immediate dopo chiusura Colleferro

Roma – “L’emergenza rifiuti della Capitale continuera’ ad essere tale se non sara’ affrontata in modo responsabile da tutte le parti in causa. L’annunciata chiusura della discarica di Colleferro, dove ogni giorno vengono trasferite oltre mille tonnellate, richiede soluzioni immediate: la situazione e’ gia’ al limite, e la prossimita’ delle vacanze natalizie non puo’ che aggravarla”. Cosi’ in un comunicato il Segretario Generale della Fit-Cisl di Roma e Lazio, Marino Masucci, aggiungendo che “ad agosto siamo stati tra i promotori di un ‘Patto per il decoro di Roma’ che purtroppo non ha avuto continuita’, ma lo ribadiamo: senza sinergia e pianificazione non si possono trovare soluzioni efficaci. Riteniamo che il modello collaborativo sia l’unico possibile per uscire da una situazione che riguarda la capitale d’Italia, quindi l’intero Paese. Servono azioni di breve periodo per uscire dall’emergenza- conclude il sindacalista- per le quali sono state previste una cabina di regia e l’ordinanza della Regione Lazio, ma al contempo e’ necessaria un’azione di medio-lungo raggio che superi l’attuale deficit impiantistico. L’attuale crisi puo’ diventare un’opportunita’, se affrontata con una prospettiva rivolta alla chiusura del ciclo dei rifiuti nell’ottica dell’economia circolare”.