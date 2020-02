Fiumicino, Acea: in alcune zone della città venerdì notte stop a acqua

Roma – Acea Ato 2 comunica che, per effettuare interventi di manutenzione straordinaria volti a migliorare l’efficienza del servizio, nella notte tra venerdi’ 28 e sabato 29 febbraio si rendera’ necessario sospendere il flusso idrico in alcune zone del Comune di Fiumicino. Di conseguenza, dalle ore 20 di venerdi’ 28 febbraio alle ore 8 di sabato 29 febbraio, si verifichera mancanza d’acqua alle utenze ricadenti nelle seguenti strade: Via della Pineta di Fregene (da Viale di Castel San Giorgio); Via Ortona a Mare; Via Duino; Via Cervia; Via di Rodi Garganico; Via Jesolo; Lungomare di Ponente; Lungomare di Levante; Via Rio Marina; Via Grottammare; Via Castellammare (da Via della Veneziana a Via della Pineta di Fregene); Via Sestri Levante; Via Capitello; Via Maratea; Via Praiano; Via Porto Venere; Via Porto Cervo; Via Agropoli; Viale Sestri Ponente; Via Santa Margherita Ligure; Via Porto Azzurro; Via Sistiana; Via Silvi Marina; Viale Nettuno; Viale Viareggio; Via Maratea.

Potranno essere interessate dalla sospensione idrica anche strade limitrofe alle citate. Per limitare i disagi, Acea Ato 2 ha predisposto un servizio di rifornimento tramite un’autobotte che, dalle ore 20 di venerdi’ 28 febbraio alle ore 8 di sabato 29 febbraio, restera’ in stazionamento in Viale Castellammare (angolo via Marotta). Per i casi di effettiva e improrogabile necessita’ potra’ essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335. Acea Ato 2, scusandosi per il disagio, invita gli utenti interessati a provvedere con ampio anticipo alle opportune scorte e raccomanda di mantenere chiusi i rubinetti durante il periodo della sospensione, per evitare inconvenienti alla ripresa della normale erogazione dell’acqua. Per ogni informazione e possibile contattare il numero verde 800.130.335 e visitare il sito internet www.gruppo.acea.it.