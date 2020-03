Fiumicino di nuovo numero uno in Ue, Raggi: nostro biglietto da visita

Roma – “L’aeroporto di Fiumicino Leonardo Da Vinci si conferma essere tra i primi al mondo per quanto riguarda la qualita’ dei servizi erogati. Ma soprattutto, per il terzo anno consecutivo, e’ lo scalo europeo piu’ apprezzato dai passeggeri. Si tratta di riconoscimenti importanti per l’hub che e’ il nostro biglietto da visita nel mondo”. Cosi’ in una nota la sindaca di Roma, Virginia Raggi. “Voglio ringraziare la governance di AdR e tutti i lavoratori che ogni giorno lavorano per accogliere milioni e milioni di viaggiatori che visitano Roma e l’Italia”, conclude Raggi.