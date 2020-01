Fiumicino primo aeroporto intercontinentale con asfalto grafene

Roma – Parte dall’aeroporto di Fiumicino la sperimentazione della prima stesa al mondo, in un aeroporto intercontinentale, dell’asfalto contenente Gipave. Gipave e’ un additivo polimerico contenente grafene e una plastica appositamente selezionata (che a oggi non rientra nella filiera del riciclo, ma e’ normalmente destinata agli impianti di termovalorizzazione).

L’obiettivo del test e’ confermare, anche in situazioni di grande stress (da urto, elevata velocita’ e surriscaldamento da frenata), i risultati gia’ ottenuti in ambito stradale che dimostrano un aumento delle prestazioni della pavimentazione.

Ad oggi infatti i risultati delle sperimentazioni condotte sia in Italia che nel Regno Unito hanno dimostrato che questo prodotto consente di migliorare le performance dell’asfalto, grazie all’aumento della resistenza alla fatica e della sopportazione delle escursioni termiche, ottenendo cosi’ pavimentazioni che durano piu’ del doppio. Cosi’ in un comunicato Aeroporti di Roma.

Ha dichiarato Ugo de Carolis, amministratore delegato di ADR: “La massima attenzione alla sicurezza e’ da sempre un driver per il business ADR e guida le modalita’ di progettazione, realizzazione e gestione delle infrastrutture aeroportuali. L’utilizzo in via preferenziale di materiali all’avanguardia come il prodotto Gipave consentira’ di migliorare ulteriormente le prestazioni della pavimentazione della pista dell’aeroporto di Fiumicino sia in termini di resistenza sia in termini di sostenibilita’ ambientale grazie all’utilizzo di materiale plastico riciclato”.