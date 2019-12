Fiumicino, sindacati: Sindaco Montino deve istituire presidio Polizia

Roma – “Chiediamo nuovamente al sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, di istituire in aeroporto un presidio fisso di agenti della polizia municipale, sul modello di quanto fatto nella Capitale presso la stazione Termini, al fine di contrastare efficacemente tutte le diffuse forme di abusivismo presenti presso il terminal degli arrivi internazionali del Leonardo da Vinci e ripristinare nel contempo un clima di sicurezza e legalita’, al fine di garantire una piena agibilita’ per utenti ed operatori del servizio taxi”. Lo dichiarano in una nota le segreterie romane del comparto taxi di Fit Cisl Lazio, Uil Trasporti Lazio, Ugl Taxi, Federtaxi Cisal ed Ati taxi.

“L’annunciato Daspo per l’operatore che si e’ reso protagonista di un vile atto di violenza verso un passeggero che aveva necessita’ di essere trasportato verso Roma, costituisce solo una misura spot che non serve a nulla. Se presso il principale ingresso aeroportuale del Paese- continuano- si vuole realmente risolvere i problemi di legalita’ presenti nel comparto del trasporto pubblico non di linea, occorre istituire forme stabili di controllo. Per troppo tempo- concludono i sindacati- il sindaco della cittadina laziale ha ignorato i nostri ripetuti appelli: auspichiamo ora che questo brutto fatto di cronaca, possa finalmente svegliarlo dal suo torpore”.