Fiumicino, Vincenzi: serve stato di calamità per tornare urgentemente a normalità

Roma – “Nell’esprimere il nostro cordoglio alla famiglia della giovane donna che ha perso la vita travolta dalla tromba d’aria che ha colpito Fiumicino e anche la nostra vicinanza a tutta la comunita’ fiumicinense sconvolta dal lutto e dai gravi danni che il maltempo ha causato alle numerose coltivazioni e serre dell’area, vogliamo ribadire il nostro sostegno alla richiesta dello stato di calamita’ naturale, presentata dalla collega Califano e votata all’unanimita’ dal Consiglio regionale del Lazio, per poter sbloccare in tempi brevi i fondi per il recupero delle aree devastate e il ripascimento delle spiagge al fine di poter tornare al piu’ presto alla normale attivita’ soprattutto vista la piena stagione turistica”. Cosi’ in un comunicato Marco Vincenzi, presidente del gruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale del Lazio.