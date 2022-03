Flc Cgil: bene accoglienza minori ucraini, ora potenziare organico

Roma – “Giudichiamo in modo positivo la prima fase dell’accoglienza dei minori ucraini negli istituti, come è emerso dal tavolo promosso dal direttore dell’Usr Lazio, Dott. Pinneri e bene il bando che a breve sarà emanato da parte della Regione per mediatori linguistici e culturali come richiesto dalle organizzazioni sindacali”. A dirlo è la Flc Cgil attraverso il segretario generale Alessandro Tatarella.

“Perché tutti siano nelle condizioni di garantire un’accoglienza di qualità occorre rendere gli incontri strutturali per tutto il periodo dell’emergenza e che il personale – e il grande lavoro che sta svolgendo – sia supportato attraverso l’integrazione dell’Organico Covid anche per il prossimo anno scolastico.”

“Tale contingente di personale va trasformato in organico stabile, intervenendo nella procedura di strutturazione dello stesso in atto, con maggiore attenzione per le scuole che avranno accolto i bambini e studenti ucraini”, conclude il sindacato. (Agenzia Dire)