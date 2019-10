Fondazione FS: per Castelli Romani torna treno storico

Roma – Sulla linea Roma-Albano Laziale torneranno in funzione i treni degli Anni 20. A bordo si potranno acquistare programmi turistici e la visita guidata di Palazzo Apostolico e Giardino Barberini a Castel Gandolfo. Prima partenza domenica 27 ore 9:30.

Torna sui binari della linea Roma-Albano Laziale, dopo quattro anni, il treno storico dei Castelli Romani. L’iniziativa della Fondazione Fs ha l’obiettivo di valorizzare un itinerario a forte valenza turistica con l’utilizzo di pregiate vetture ‘Terrazzini’ degli Anni 20. Il treno d’epoca partira’ domenica 27 ottobre alle 9.30 dalla stazione di Roma Termini e arrivera’ a Castel Gandolfo alle 10.50. Il programma turistico, acquistabile a bordo treno al costo di 20 euro, prevede il transfer con navette per il centro storico di Castel Gandolfo e la visita guidata con audioguida del Palazzo Apostolico e del Giardino Barberini alla scoperta delle bellezze botaniche ed archeologiche custodite al suo interno. Sempre nel centro storico, continua la nota di Fondazione Fs, e’ prevista una visita guidata in piazza della Liberta’ con la fontana Barberini e la Collegiata di San Tommaso da Villanova. A seguire, sempre a bordo di navette, si raggiungera’ il Lago di Castel Gandolfo per una visita al Ninfeo Dorico. Il treno di ritorno partira’ dalla stazione di Castel Gandolfo alle 17.30 con arrivo a Roma Termini alle 19. I biglietti per il treno storico dei Castelli Romani sono in vendita nelle biglietterie e self service di stazione, agenzie di viaggio abilitate e su trenitalia.com. Sara’ possibile acquistarli anche a bordo treno, senza alcuna maggiorazione di prezzo, in relazione alla disponibilita’ dei posti a sedere. Informazioni dettagliate consultando la sezione ‘Prenota un viaggio’ del sito web fondazionefs.it o le fanpage ufficiali della Fondazione Fs su Facebook e Instagram.