Fontana di Trevi, riaperti gli accessi

Roma – Sono state rimosse le transenne collocate nel pomeriggio in cima alle scalinate di accesso alla Fontana di Trevi. Secondo quanto si apprende, la misura messa in atto dalla Polizia locale di Roma Capitale per ottemperare al Dpcm volto a evitare assembramenti all’aperto per contenere i contagi da Coronavirus, potrebbe essere riproposta qualora vi fosse la necessita’. Per quanto riguarda il Teatro Marcello, invece, la Sovrintendenza capitolina avrebbe richiesto la chiusura dell’area archeologica fino al 3 aprile per evitare assembramenti e in ottemperanza al Dpcm.