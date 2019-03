Fontana-L’Abbate: gestione rifiuti Roma sotto attacco sistema criminale

Roma – “La gestione pubblica dei rifiuti di Roma e’ sotto attacco da parte di un sistema criminale” quindi l’intenzione di “accelerare” sul divieto delle plastiche monouso sul quale la sindaca di Roma Virginia Raggi sta “lavorando” e’ “una reazione importantissima a chi vuole mettere sotto scacco Roma e l’ambiente della capitale”.

Cosi’ “si reagisce al crimine anticipando il futuro ecosostenibile”, perche’ “meno plastica, meno rifiuti, meno roghi e piu’ ambiente”. Lo dichiarano in una nota i capigruppo del Movimento 5 Stelle in commissione Ambiente di Camera e Senato Ilaria Fontana e Patty L’Abbate, commentando l’intenzione dichiarata da Raggi commentando il rogo del Tmb di Rocca Cencia.

“Quello annunciato da Virginia Raggi, e’ un passo importante per ripristinare decoro, legalita’ e tutelare l’ambiente e guidare la Capitale verso la transizione ecologica” continuano Fontana e L’Abbate, “l’accelerazione che anticipa quanto e’ in via di definizione a livello europeo ed italiano, si rende obbligatoria in un momento dove la gestione pubblica dei rifiuti di Roma e’ sotto attacco da parte di un sistema criminale. Meno plastica, meno rifiuti, meno roghi e piu’ ambiente” concludono i parlamentari del partito di Luigi Di Maio.