Fontana di Trevi, allarme commercianti: Raggi deve aprire Ztl

Roma – “Non c’e’ piu’ nessuno, non ci sono turisti e nemmeno i romani. Occorre fare qualcosa per aiutare almeno i romani: togliamo la Ztl e facciamo entrare tutti perche’ qui i negozi soffrono. La sindaca di Roma deve rendersi conto che le nostre attivita’ sono importanti e se non vengono tutelate, si muore”. È forte il grido di allarme di uno dei commercianti del centro storico di Roma, la salumeria Ciavatta, che dal 1956 lavora a ridosso della Fontana di Trevi, oggi piu’ che mai orfana dei turisti a causa dell’effetto coronavirus. “Un’apertura della ztl per tutta la giornata, senza vincoli, porterebbe i romani in centro perche’ tra l’altro la zona e’ anche meno affollata del solito, un motivo in piu per tornare. Un po’ di coraggio ci vuole per far ripartire questa citta’”, ha detto titolare.

Un appello raccolto da tutte le attivita’ di via del Lavatore e della zona, che ora intendono far sentire la loro voce fino in Campidoglio. A guardarla bene, la fontana piu’ famosa del mondo, come oggi non la si era mai vista. Posti vuoti a sedere attorno alla vasca, poche monetine in aria rispetto al solito, sparuti i turisti a passeggio tra le vie limitrofe. Tante le mascherine in giro e chi non le ha, prova a chiederle alla farmacia che si affaccia sulla piazza: “Non ci sono tanti turisti come al solito e quelli che ci sono continuano a chiederci mascherine e Amuchina. In genere marzo e’ un mese importante per i turisti, invece ora non e’ cosi’ e questo e’ un grave problema per noi che lavoriamo qui”.