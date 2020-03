Formula E, rinviato Gran Premio di Roma

Roma – In ragione dell’attuale emergenza sanitaria in Italia e coerentemente con i provvedimenti restrittivi contenuti nel decreto ministeriale per contrastare la diffusione del COVID-19 nel Paese – che hanno un impatto su quegli eventi sportivi con una grande partecipazione di pubblico – il Rome E-Prix non potrà essere disputato il prossimo 4 aprile.

La Formula E, in accordo con le autorità di Roma Capitale e con EUR S.p.A., insieme alla FIA e all’Automobile Club d’Italia (ACI), lavorerà fianco a fianco con i partner del campionato e con gli stakeholder coinvolti per valutare le possibili date alternative in cui rinviare il Rome E-Prix una volta terminate le restrizioni.

Tutti i possessori di biglietto per la data del 4 aprile saranno contattati nei prossimi giorni attraverso il canale di acquisto.