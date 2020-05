Fortini: Lazio Ambiente passerà da 250 a 25 lavoratori

Roma – “Lazio Ambiente, dopo il trasferimento di 111 lavoratori al consorzio Minerva, e’ rimasta con 135 unita’ lavorative rispetto alle poco meno di 250 che aveva in precedenza. Ma di queste 135 attualmente ce ne sono 38 per effetto della delibera della giunta regionale con cui tutto il personale potenzialmente in eccedenza e’ stato ricollocato: 42 persone si trovano infatti in altre societa’ partecipate dalla Regione Lazio e 50 sono invece distaccate presso enti della Regione. Alle fine del percorso resteranno 25 dipendenti”. Cosi’ l’ad di Lazio Ambiente, Daniele Fortini, nel corso di un’audizione alla X Commissione consiliare del Consiglio regionale del Lazio sul futuro della stessa Lazio Ambiente.