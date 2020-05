Fortini: Lazio Ambiente senza servizi e impianti entro giugno

Roma – “Entro giugno crediamo che la situazione in cui Lazio Ambiente si trovera’ sara’ questa: non avra’ piu’ la gestione dell’ex inceneritore di Colleferro, della discarica e non avra’ piu’ servizi ambientali perche’ ceduti alla societa’ Minerva”. Cosi’ l’ad di Lazio Ambiente, Daniele Fortini, nel corso di un’audizione alla X Commissione del Consiglio regionale del Lazio sul futuro della stessa Lazio Ambiente.

“Abbiamo lavorato con i Comuni della Valle del Sacco, con il supporto dei sindacati- ha spiegato Fortini- affinche’ prendesse forma il consorzio Minerva a cui e’ stato trasferito a novembre 2019 il ramo d’azienda dei servizi ambientali di Lazio Ambiente. La cessione vera e propria avverra’ invece entro giugno. Allora saranno trasferite 111 unita’ lavorative, piu’ il complesso logistico composto dai mezzi”.

Sul resto, ha aggiunto Fortini, “l’orientamento e’ stato quello di adottare nella societa’ una progettazione affinche’ sia possibile individuare un ruolo della stessa societa’ nel sistema di gestione dei rifiuti Ato che contemplasse la valorizzazione delle esperienze acquisite nel tempo. Per questo, nel piano regionale e’ prevista l’opportunta’ di adottare una progettazione di un impianto innovativo, un compound ecologico (quello che spesso viene definito il nuovo impianto per il trattamento dei rifiuti di Colleferro, ndr), che possa svolgere un’utile funzione nel ciclo dei rifiuti, riconvertendo in direzione esclusiva il recupero di materia e quindi il trattamento a freddo, senza rilasci di nessun tipo in atmosfera e nel suolo, e minimizzando i rifiuti desitnati allo smaltimento”.

“L’impianto- ha concluso Fortini- e’ stato progettato nella sua fattibilita’ tecnica e consegnato alla Regione. Ora si deve procedere con la richiesta di autorzzazioni. Lazio Ambiente non dispone internamente delle risorse professionali necessarie alla progettazione definitiva e quindi si andra’ all’individuaione di un soggeto qualificato. A quel punto Lazio Ambiente, con 25 dipendenti e la gestione del solo capping della vecchia discarica, avra’ in portafoglio anche l’autorizzazione per il nuovo impianto di supporto al recupero di materia in modo tale che questo valore positivo possa essere presentato in un bando di gara che preveda l’alienazione del 100% delle azioni della Regione proponendo al mercato non una scatola vuota ma un soggetto autorizzato a realizzare un importante impianto”.