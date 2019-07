Forum Terzo Settore: bando Campidoglio non garantisce servizi bimbi disabili

Roma – “Si tratta di un bando che potrebbe andar bene per i lavori pubblici non certo per servizi che riguardano i diritti della persona, servizi ad alto contenuto relazionale. Il Comune di Roma ha ignorato completamente famiglie, consulte, sindacati, cooperative che alla vigilia del bando non chiedevano miracoli ma solo la normalita’ per un servizio cosi’ delicato. Qualita’ del servizio, continuita’ della relazione educativa, uniformita’ del servizio su tutto il territorio cittadino erano le tre parole d’ordine. Ecco erano parole, che rimangono parole clamorosamente smentite dall’amministrazione, che ci ha messo ben due anni per partorire questo capolavoro”. È la denuncia che arriva dal Forum Terzo Settore Lazio con una nota stampa sull’avviso di gara per il bando cittadino per l’affidamento del Servizio Educativo per l’Autonomia degli alunni con disabilita’ frequentanti le scuole d’infanzia comunali e statali, primarie e secondarie di primo grado statali pubblicato dal Comune di Roma, di cui il forum chiede la revoca.

“I timori della vigilia espressi anche per iscritto – di famiglie, operatori e cooperative – sono stati tutti confermati. L’intento di uniformare il servizio, garantendo lo stesso livello di qualita’ e assistenza a tutti i bambini indipendente dal municipio in cui hanno la fortuna o sfortuna di vivere, e’ stato smentito dalla mole di criticita’ che l’accordo-quadro provochera’ nel servizio che invece dovrebbe essere flessibile e plasmato sui bisogni degli alunni- spiega Francesca Danese, portavoce del Forum del Terzo Settore del Lazio che si associa alle rivendicazioni delle tre centrali cooperative del Lazio (Agci Lazio Solidarieta’, Confcooperative – Federsolidarieta’ e Legacoopsociali) che chiedono la revoca del bando e la convocazione urgente di un tavolo con la sindaca Raggi, l’assessora Baldassarre, il dipartimento Servizi Educativi e Scolastici e la Centrale Unica di Committenza di Roma Capitale- Cosi’ com’e’ quel bando e’ illegittimo, inservibile a garantire il miglior servizio possibile e il rispetto dei diritti di lavoratori, famiglie, bambini”.

“È compromessa la continuita’ dell’assistenza, uno degli elementi essenziali del servizio: da una cinquantina di lotti, tre-quattro per Municipio, si passa a 30 lotti che saranno affidati a 30 enti gestori, con una forte alternanza degli operatori- continua la nota- Si’, perche’ i parametri di valutazione del bando non consentiranno a tutti gli operatori attuali di continuare a lavorare, infatti i requisiti richiesti dal bando impongono alle cooperative di mettere in campo operatori con determinati requisiti che non sempre coincidono con quelli che posseggono gli operatori che attualmente operano. Questo incidera’ sull’occupazione perche’ le cooperative saranno costrette a licenziare gli operatori privi dei requisiti richiesti dal bando”, “con buona pace delle dichiarazioni dell’assessora Baldassarre sul mantenimento dei livelli occupazionali- aggiunge Danese- Dei circa 3mila operatori attuali, la gara ne prevede 1.804, circa il 40% in meno. Con che criterio e’ stato compilato un bando che, peraltro, prevede una tariffa base d’asta, su cui verra’ operato il ribasso, che non riconosce l’aumento del 6% previsto dal Ccnl di riferimento il 21 maggio 2019? Sicuramente l’assessore dira’ che il bando prevede un adeguamento, ma come si realizzera’, ci chiediamo,se col vincolo delle risorse in bilancio non ci potra’ essere alcun adeguamento dei costi di lavoro”.

“Anche la ‘lotteria dei lotti’ smentisce l’ambizione dell’uniformita’ del servizio- si legge ancora- siccome ogni partecipante puo’ ottenere l’aggiudicazione di un solo lotto, partendo dal lotto uno e poi a seguire sino al 30esimo succedera’ che il primo lotto sara’ assegnato sicuramente alla cooperativa che garantira’ il miglior rapporto qualita’/prezzo e l’ultimo, il 30esimo, a quella che avra’ raggiunto un punteggio complessivo, sicuramente molto inferiore, e che percepira’ un compenso piu’ alto per un servizio piu’ scadente. E la clausola sociale non sara’ sufficiente a garantire la continuita’ del rapporto alunno-operatore”. “Sara’ scelta delle imprese decidere se assumere gli attuali operatori- spiega Francesca Danese- la clausola sociale e’ un impegno solo al ricorrere di determinate condizioni,ed e’ prevista per tutelare il posto di lavoro, non i minori con disabilita’. La gara amplifica le problematiche legate all’instabilita’ degli operatori”. Un altro elemento di illegittimita’, secondo il Forum del Terzo settore del Lazio, “consiste nella pretesa di prestazioni aggiuntive ‘senza oneri per l’amministrazione'”. “L’amministrazione come pretende ore aggiuntive di operatori senza prevedere il relativo costo?- si domanda Danese- Mica si pretendera’ che quelle prestazioni le fornisca il mondo del volontariato? E che fine ha fatto il mantra della legalita’?”.

“D’altra parte sui punti contestati al comune gia’ si sono espressi i Tar- prosegue il comunicato- con diverse sentenze richiamate anche dalle centrali cooperative, una del Tar di Puglia secondo cui ‘E’ illegittimo un bando di gara che prevede un determinato importo a base d’asta, senza tener conto dell’adeguamento dell’importo a base di gara, a seguito della rettifica della stima dei costi della manodopera’; l’altra del Tar dell’Umbria 2018 che nega la possibilita’ di ammettere la valutazione dell’offerta di servizi aggiuntivi poiche’ comportano un’artificiosa ed illegale riduzione del costo orario della prestazione, come regolata dai relativi contratti collettivi nazionali”. Il Forum del Terzo Settore del Lazio ricorda che “molti problemi, enfatizzati dalla gara, sarebbero stati risolti attraverso l’utilizzo degli istituti dell’accreditamento e della co-progettazione, che mettono al centro la scelta delle famiglie e che sono ritenuti prioritari dalla legge di riforma del terzo settore, e adottati, da Nord a Sud, da decine di amministrazioni comunali a partire da quelle di Milano e Palermo, perche’ permettono un livello qualitativo a monte (i parametri che qualificano le cooperative e il personale) e una flessibilita’ di risorse, la capacita’ di seguire gli alunni in caso di loro trasferimento. Invece, con questo bando vengono mortificate professionalita’ e organizzazione.

Si pensi solo alla valutazione dei requisiti OEPA (operatore educativo per l’autonomia e la comunicazione) per cui un pluri-laureato con vari master, o un operatore OEPA specificatamente qualificato, non otterranno alcun punteggio mentre un operatore con la terza media con cinque anni di esperienza e con tre corsi totalmente estranei alla specifica attivita’ richiesta, otterrebbe un punteggio pieno”. Danese conclude ricordando che “il forum aveva chiesto al Comune di attivare le consultazioni preliminari di mercato, una possibilita’ prevista dal codice degli appalti e consigliata dall’Anac per proporre procedure piu’ efficaci orientate ai fabbisogni e riducendo il rischio di ricorsi che allungherebbero oltremodo i tempi “ma forse all’amministrazione non stanno a cuore i tempi ma altri fattori per ora sconosciuti”. “Per tutto cio’- conclude il forum- reclamiamo la revoca del bando, denunciamo la situazione che spinge e una riscrittura condivisa delle regole di un servizio cruciale per la qualita’ della vita di migliaia di bambini e delle rispettive famiglie”.