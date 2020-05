Forum Terzo Settore: grazie AS Roma per mascherine

Roma – “Ringraziamo Roma Cares, la fondazione benefica della A. S. Roma, che ha donato oggi al Forum Terzo Settore del Lazio, nella Capitale, mille mascherine per le persone senza fissa dimora, ospiti dell’Esercito della Salvezza in Italia, nostro associato”. Per il Tenente Colonnello Jacques Donze’, da febbraio 2020 Capo del Comando EdS in Italia e Grecia “La diffusione del Covid-19 ha stravolto la gia’ fragile situazione di tanti. Si tratta di un grande gesto di solidarieta’ da parte del club giallorosso verso quei nostri concittadini in grande difficolta’, particolarmente colpiti dalle conseguenze sociali dell’emergenza sanitaria in atto e a cui noi assicuriamo un sostegno materiale e spirituale nelle nostre residenze”.

Per Francesca Danese, portavoce del Forum Terzo Settore del Lazio, l’organismo che associa, tra le oltre 30 reti associative, di volontariato e cooperazione sociale della regione, anche l’Esercito della Salvezza, “Questo dono di Roma Cares mostra l’attenzione della Roma verso gli ultimi e questa iniziativa che viene dal mondo del calcio e da una delle squadre piu’ amate della Capitale rappresenta una ulteriore tessitura di welfare di comunita’”. Uno degli ospiti delle strutture di accoglienza, tifosissimo della Roma, ha, tra l’altro, scritto una lettera a nome di tutte le altre 300 persone assistite, manifestando il suo caloroso ringraziamento al club. Cosi’ in un comunicato il Forum Terzo Settore del Lazio.