Forza Italia: domani delegazione dal Prefetto di Roma per tema Sicurezza nella Capitale

Roma – Domani una delegazione di Forza Italia sarà ricevuta dal Prefetto di Roma Gerarda Pantalone per il tema Sicurezza a Roma. Porteremo all’attenzione della massima Autorità di Sicurezza pubblica le preoccupazioni dei cittadini romani alimentate da una lunga serie di episodi di criminalità violenta che hanno turbato l’opinione pubblica.

Afferma il coordinatore romano di Forza Italia in Campidoglio e capogruppo in Assemblea Capitolina Davide Bordoni che aggiunge: Vanno assunti provvedimenti seri, rigorosi e immediati, anche ripensando alla figura del poliziotto di quartiere proposta dal presidente Berlusconi.

Si rischia una escalation pericolosa che va scongiurata; il centrodestra già da molto tempo chiede di adottare misure idonee per garantire la tutela dei cittadini e la vivibilità del territorio. Domani 29 ottobre il coordinamento Azzurro in delegazione con i parlamentari Maurizio Gasparri, Maria Spena e Annagrazia Calabria sarà in Via Quattro Novembre dal Prefetto di Roma alle ore 12,00 per esprime le preoccupazioni sul tema della Sicurezza nella Capitale. Così Davide Bordoni coordinatore romano di Forza Italia in Campidoglio e capogruppo in Assemblea Capitolina