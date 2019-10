Forza Italia: domani raccolta firme per chiedere dimissioni Raggi

Roma – Forza Italia ha organizzato per domani una raccolta firme al fine di chiedere le dimissioni di Virginia Raggi, accusata di non essere in grado di fronteggiare i problemi quotidiani di Roma. La raccolta firme avverrà in tutti i Municipi della città.

Una raccolta firme in tutta la citta’ per “mandare a casa” la sindaca di Roma, Virginia Raggi e dire basta a “metro chiuse, allagamenti, rifiuti ovunque, parchi abbandonati, insicurezza, traffico e buche”. A organizzarla per domani, con gazebo e banchetti in ognuno dei 15 Municipi della Capitale, e’ il coordinamento romano di Forza Italia, che ha presentato l’iniziativa stamattina nella sede del partito a via in Lucina. Presenti al lancio dell’evento il coordinatore romano e capigruppo di Fi in Campidoglio, Davide Bordoni, l’europarlamentare e vicepresidente forzista, Antonio Tajani e i deputati romani Annagrazia Calabria e Maurizio Gasparri. “Domani iniziera’ la nostra raccolta firme, ma abbiamo gia’ ricevuto tante mail e telefonate che testimoniano la secca reazione dei cittadini di fronte a questa situazione”, ha spiegato Bordoni. “Fi vuole raccogliere le istanze dei romani per far ripartire la citta’ che e’ in una situazione drammatica, con le aziende in ginocchio, negozi che chiudono, gli investimenti privati che ormai vanno tutti a Milano. Dobbiamo rilanciare questa’ citta’- ha sottolineato il consigliere capitolino- e uno dei problemi piu’ importanti e’ il sindaco, che non e’ neanche in grado di spendere i soldi dei cittadini, visto che rimandiamo indietro ogni anno 300 milioni di euro. Abbiamo un’Aula che non fa delibere ma solo mozioni e la macchina amministrativa e’ ferma. Quella di Fi e’ una posizione chiara e netta: Raggi, prima vai a casa e meglio e’ per i romani”.

Da domani, ha aggiunto Tajani, “ci mobiliteremo a Roma con una raccolta firme in tutti i Municipi e poi lo faremo a livello nazionale contro l’aumento delle tasse e la patrimoniale per dire no alla politica scellerata di questo Governo”. Anche per Gasparri “la situazione e’ intollerabile da qualsiasi punto la si guardi. Succedono cose inimmaginabili, talpe bloccate sotto terra, stazioni cancellate nel cuore della Capitale, metro chiuse per mesi, una catastrofe totale che e’ la dimostrazione che per quanto in passato possano esserci stati degli errori, incompetenza e improvvisazione non sono mai la risposta”. L’appuntamento, ha concluso Calabria, “e’ per domani: saremo in tutte le piazze di Roma per far sentire la nostra voce contro un’amministrazione inconcludente che ha fatto dell’inerzia e dell’incompetenza il suo tratto distintivo. Siamo sicuri che i romani non debbano rassegnarsi alla vergogna e alla catastrofe che il sindaco Raggi ha portato nella citta’ di Roma. Siamo vicini al coordinatore romano Bordoni affinche’ questa amministrazione incocludente vada a casa e per riportare al governo il centrodestra”.

Ecco nel dettaglio dove saranno i gazebo di Forza Italia per la raccolta firme: Municipio I – Largo dei Lombardi dalle 14 alle 19; Municipio II – Viale Parioli angolo Nino Oxilia dalle 9 alle 14; Municipio III – Piazza Talenti altezza Zio D’America dalle 9 alle 19; Municipio IV – Viale Bardanzellu altezza civ. 77 dalle 9 alle 13; Municipio V – Piazza dei Mirti fermata Metro C dalle 9 alle 19; Municipio VI – Largo Monreale ang. Via di Vermicino dalle 9 alle 19; Municipio VII – Piazza Tuscolo dalle 9 alle 19; Municipio VIII – Ingresso mercato della Montagnola dalle 9 alle 12.30; Municipio IX – Viale Europa (altezza caffe’ Tomeucci) dalle 15 alle 19 e Via di Mezzocammino – Mercato Spinaceto dalle 9 alle 13; Municipio X – Via Orazio dello Sbirro ang. Vasco de Gama dalle 9 alle 19; Municipio XI – Piazza Enrico Fermi angolo Viale Marconi dalle 9 alle 19; Municipio XII – Mercato Piazza San Giovanni di Dio dalle 9 alle 19; Municipio XIII – Piazza Irnerio adiacenze farmacia dalle 9 alle 19; Municipio XIV – Piazza della Balduina e Via dei Monfortani ang. Via Acquedotto del Peschiera dalle 9 alle 14; Municipio XV – Via Baccanello fronte Via Orreo Cesario dalle 9 alle 14 e Via Cassia altezza civ. 1738 dalle 9 alle 18.