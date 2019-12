Forza Italia: in Municipio VIII ancora emergenza piena

Roma – “Garbatella, San Paolo e Circonvallazione Ostiense destano in una situazione di pesante degrado che fanno ripiombare nell’emergenza rifiuti. I secchioni sono pieni e la spazzatura e’ in strada; i cittadini si stanno chiedendo se i cassonetti oltre ad essere svuotati saranno anche sostituiti dal momento che in moltissime vie, quegli attualmente in uso, sono visibilmente danneggiati. Plastica e Metallo in via Fincati non vengono piu’ ritirati e molte strade dell’VIII Municipio sono invase dai rifiuti che non vengono smaltiti e traboccano da ogni dove.”

“Non osiamo immaginare , se questa e’ la situazione attuale alla Garbatella e in strade limitrofe a San Paolo, cosa potra’ accadere durante le prossime festivita’ natalizie. Commenta Marco Albani presidente del circolo Forza Silvio e rappresentante dei commercianti di zona; “Tantissime le segnalazioni dei cittadini sul web dove scorrono le foto di questo autentico scempio” aggiunge Paolo Barbato Coordinatore Forza Italia VIII Municipio. Basta voltare l’angolo per verificare lo stato in cui versa la Capitale: cassonetti straripanti, sporcizia, topi, giardini pubblici pieni di rifiuti, autobus che si aspettano per delle ore, stazioni della metropolitana terra di nessuno. A piu’ di tre anni dalla sua elezione la Raggi ha gia’ tradito il patto con i romani che l’hanno votata”. Cosi’, in una nota, Davide Bordoni coordinatore di Forza Italia in Campidoglio e capogruppo nell’Assemblea Capitolina.