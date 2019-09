Forza Italia lancia la sfida per governare e risolvere i problemi del territorio

Roma – Forza Italia IX Municipio coordinamento municipale:

La riunione operativa dei quadri del partito presieduta da Piero Cucunato, Consigliere municipale di Roma Capitale, capogruppo e coordinatore del IX all’Eur si è posta come occasione per discutere del programma e del rilancio di Forza Italia all’Eur e in tutto il IX Municipio. “Abbiamo sentito i quadri e rimodulato il programma tematico sul nostro Municipio” dichiara il coordinatore Municipale Piero Cucunato, mentre l’ex presidente del IX Municipio Pasquale Calzetta sottolinea che “il rilancio del territorio passa attraverso i referenti di quartiere”. Il Coordinatore di Forza Italia Roma Davide Bordoni ha portato i saluti e partecipato ai lavori. “Un nuovo corso per Forza Italia in un momento in cui siamo certi, sostengono – Cucunato e Bordoni – che molti elettori possano tornare nel partito, dopo aver dato fiducia, come voto di protesta, a sovranisti e forze populiste come il M5s”. “Sento ogni giorno gente che si avvicina a noi” – dice Cucunato – “delusa dalle aspettative di programmi propagandistici che hanno fatto riflettere e tornare sui propri passi molti elettori moderati del centro destra. Oggi i cittadini stanno tornando verso il partito di Forza Italia e nel centro destra dopo i fallimenti del governo centrale, capitolino e Municipale qui all’Eur”. Sono intervenuti all’incontro Vincenzo Di Matteo, Augusto Piccinni, Emanuele Belluzzo, Edoardo Breda, Tiziana Bontempi, Simona Rossi, Felice Nappi, Mario Ulzi, Nicolemo Del Gazio, Marco Favera, Emanuele Pandolfino e Pier Paolo Biancalana ed altri che hanno espresso e proposto azioni mirate sul territorio e su temi come: Verde pubblico, Mobilità, Scuole, Viabilità e Arredo Urbano, oltre ad un maggior presidio sui servizi delle municipalizzate. “A fine ottobre – conclude il coordinatore Piero Cucunato – faremo un convegno tematico su, Servizi ai cittadini, Politica territoriale e selezione della classe dirigente. Un momento importante per tutto l’Eur e Roma, per elaborare nuove proposte e selezionare i nuovi candidati nel nostro territorio