Forza Italia: Largo Guido Martina è abbandonato, residenti senza risposte, strade terra di nessuno

Roma – Largo Guido Martina, piazza situata nella zona di Torrino Mezzocammino, fino a pochi anni fa godeva della pulizia stradale affidata al Consorzio Unitario, ma dopo il passaggio alla gestione del Comune, la situazione è precipitata in una nel degrado che è sotto gli occhi di tutti. Gli stessi residenti – afferma il consigliere Piero Cucunato capogruppo al IX Municipio di Roma Capitale – si sono fatti carico di mantenere un minimo decoro sottraendo tempo alle attività giornaliere, ma il Largo è sostanzialmente abbandonato a sè stesso: piante infestanti, ormai anche alte oltre il metro e mezzo, alberi e arbusti seccati caduti e non rimossi nonostante le segnalazioni da parte dei cittadini all’URP del IX Municipio e all’Arma dove peraltro servirebbe anche un intervento di raccolta dei rifiuti accumulati ai bordi dei marciapiedi. Già durante la discussione del nuovo contratto AMA, il sottoscritto aveva evidenziato perplessità in Commissione e Consiglio sul servizio di spazzamento periodico delle strade del quartiere ridotte sia nel numero e molte addirittura cancellate dal servizio. I romani non posso essere lasciati senza risposte fino a farli cedere nella rassegnazione. Oggi le mie osservazioni fatte in epoca non sospetta si sono rilevate veritiere, per questo presenterò interrogazione urgente al Presidente del IX Municipio, serve un intervento di manutenzione straordinaria per recuperare questa prolungata inattività sul territorio. Così Piero Cucunato, consigliere municipale e capogruppo di Forza Italia di Roma Capitale del IX Municipio