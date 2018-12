Roma – “Incapace di far funzionare anche l’assessorato ai Lavori pubblici per la Raggi l’unica possibilita’ e’ chiamare l’esercito per tentare di tappare le buche di Roma”.

“La Raggi sembra Alemanno quando chiamo’ l’esercito per spalare la neve nella Capitale. Due sindaci, Raggi e Alemanno, che hanno distrutto e stanno distruggendo Roma”. Cosi’ in un comunicato il vice segretario del Pd Lazio, Enzo Foschi.